700 Menschen demonstrieren in Lohr am Main gegen AfD

Rund 700 Menschen haben in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) gegen eine zeitgleich stattfindende AfD-Veranstaltung demonstriert. An der Partei-Versammlung nahmen am Montagabend etwa 150 Personen teil, wie die Polizei am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Zu Auseinandersetzungen sei es nicht gekommen.

Unter dem Motto „Lohr ist bunt“ hielten die Gegendemonstranten selbst gemalte Plakate und bunte Flaggen hoch. Auf Seiten der AfD-Anhänger kam es laut Polizei immer wieder zu Unmutsäußerungen. Beide Veranstaltungen wurden nach rund zweieinhalb Stunden von den Organisatoren beendet.