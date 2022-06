70-Jähriger stirbt bei Unfall mit brennendem Quad im Allgäu

Ein 70-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit einem brennendem Quad im Allgäu gestorben. Der Fahrer sei in einer Kurve nahe Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Der Grund hierfür sei noch nicht bekannt - Fremdeinwirkung wird aber aktuell ausgeschlossen.

Der 70-Jährige stürzte am Sonntag in ein Regenüberlaufbecken und war nach Polizeiangaben unter dem Fahrzeug im Wasser eingeklemmt. Das Quad fing kurz danach Feuer. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, war der Mann bereits tot. Die Todesursache muss noch geklärt werden. Die Bergung das Fahrers dauerte insgesamt über zwei Stunden. Das Fahrzeug ist ein Totalschaden in Höhe von 7 000 Euro.

Mitteilung Polizei

© dpa-infocom, dpa:220626-99-809706/2