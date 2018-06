70-Jährige stirbt beim Baden

Eine 70-Jährige ist in Oberbayern beim Baden ums Leben gekommen. Die Frau war am Montagmorgen an den Weitsee in der Nähe der Ortschaft Schnaitsee (Landkreis Traunstein) aufgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Als sie nach fast drei Stunden nicht wieder nach Hause gekommen war, meldete sich der Lebensgefährte der Frau bei der Polizei. Die Beamten fanden am Ufer nur die persönlichen Sachen der 70-Jährigen. Die Wasserrettung suchte auch mithilfe eines Polizeihubschraubers im Wasser nach der Frau. Sie konnten die 70-Jährige gegen Mittag aber nur noch tot aus dem See bergen. Die Polizei geht nicht von Fremdverschulden aus.