7-Jähriger stürzt bei Kletterunfall in die Tiefe

Ein siebenjähriger Bub ist bei einem Unfall in einem Hochseilgarten in Tirol verletzt worden. Das Kind sei mit seinem Vater auf einen Kinderklettersteig bei Schwendau im Zillertal gestiegen und etwa sieben Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Landespolizeidirektion Tirol am Montag mit.

Der Siebenjährige stürzte den Angaben zufolge auf den Waldboden und wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Vater und Sohn seien mit Hüftgurt, Klettersteigset und einem Helm ausgerüstet gewesen. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Junge am Sonntag versehentlich vom Klettersteigset ausgehängt.

