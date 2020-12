69. Vierschanzentournee der Skispringer beginnt

Etwas versteckt in den Katakomben des Marstalls befindet sich ein italienisches Restaurant, das viele Sigmaringer schätzen: das Ristorante Leopold. Die Inhaber Sergio und Maria Cafaro haben sich entschieden, ihr Lokal aufzugeben. Warum? „Das hat viele Gründe“, sagt das Ehepaar, das in Sigmaringen schon Vieles erlebte, denn vor seiner Zeit im Leopold war Sergio Cafaro Koch in einem Lokal, das es auch schon etliche Jahre nicht mehr gibt.

Nicht einmal einen Kaffee kann das Ehepaar Cafaro anbieten, denn seit der angeordneten ...