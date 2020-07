69-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt

Bei einem Messerangriff ist ein 69 Jahre alter Mann in Westerngrund im Landkreis Aschaffenburg schwer am Oberkörper verletzt worden. Der mutmaßliche Täter habe sich am Mittwoch offensichtlich in einer akuten psychischen Ausnahmesituation befunden und sei noch am Tatort festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

Das Motiv für den Angriff blieb erst einmal unklar. Zwischen dem 38-jährigen und dem Opfer bestehe nach derzeitigem Kenntnisstand keine persönliche Beziehung, berichtete die Polizei. Die Ermittler glauben vielmehr, dass die psychische Verfassung des 38-Jährigen die Ursache war.

Pressemitteilung