69-Jähriger stirbt beim Baden

Beim Schwimmen in einem Schwabener See ist ein 69-jähriger Mann am Wochenende gestorben. „Er ging aus medizinischen Gründen unter“, hieß es seitens der Polizei. Demnach war der Mann aus dem badem-würtemmbergischen Schöpfheim am Samstagabend zusammen mit seiner Frau in einem See in Sulzberg (Landkreis Oberallgäu) geschwommen. Nachdem beide eine größere Runde geschwommen waren und der Mann langsamer war, schwomm seine 68-jährige Frau alleine zurück an Land. Kurz danach bemerkte ein Zeuge am Ufer, dass der Mann unsicher schwamm und langsam im Wasser unterging. Bei einer groß angelegten Rettungsaktion konnte der 69-Jährige nur noch tot geborgen werden.

Pressemitteilung