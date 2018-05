69-Jähriger prallt mit Auto gegen Holzstapel und stirbt

Ein 69-Jähriger ist in Oberbayern mit seinem Auto gegen einen Holzstapel geprallt und gestorben. Der Mann kam Polizeiangaben zufolge am Samstagabend mit seinem Wagen bei Bruck (Landkreis Ebersberg) von einer Kreisstraße ab und stieß zunächst ungebremst gegen einen Baumstumpf. Sein Fahrzeug habe dadurch vermutlich die Bodenhaftung verloren und sei danach gegen den zwei Meter hohen Holzstapel geflogen, berichteten die Beamten am Sonntag. Rettungskräften gelang es zwar, den Autofahrer aus dem Wagen zu holen. Wiederbelebungsversuche blieben aber erfolglos. Der Mann starb im Krankenhaus. Die Ursache für den Unfall war zunächst unklar.