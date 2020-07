68 Jahre alter Rollerfahrer von Lkw erfasst: Schwer verletzt

Ein 68 Jahre alter Rollerfahrer ist im niederbayerischen Falkenberg (Landkreis Rottal-Inn) von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 73 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte den Mann an einer Kreuzung übersehen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 73-Jährige habe noch versucht abzubremsen, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Der Rollerfahrer kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im vierstelligen Bereich.