67-Jährige stirbt bei Zimmerbrand

Bei einem Zimmerbrand in Malching (Landkreis Passau) ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Der Fahrer eines Lieferfahrzeugs hörte am Vormittag zufällig den ausgelösten Rauchmelder und versuchte die Bewohnerin noch zu warnen, wie die Polizei mitteilte. Doch ohne Erfolg - auf sein Klingeln an der Haustüre reagierte niemand. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden schließlich die leblose 67-Jährige. Die Brandursache war zunächst unklar, nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden von 50 000 Euro.

Mitteilung der Polizei