67-Jähriger wegen versuchten Mordes an Frau vor Gericht

Weil er versucht haben soll, seine Ehefrau umzubringen, steht von heute an ein 67-Jähriger in München vor Gericht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der Mann im März 2018 in einer Unterkunft für Menschen ohne festen Wohnsitz mit einem Messer auf die Frau eingestochen. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Mann wurde noch am selben Tag festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 67-Jährigen versuchten Mord mit gefährlicher Körperverletzung vor. Ein Urteil wird Anfang Februar erwartet.