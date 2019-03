66-jähriger Radfahrer gestorben: Ursache unklar

Ein 66-jähriger Radfahrer ist in Unterfranken gestorben. Ein Zeuge fand den Mann schwer verletzt in einem Straßengraben eines Radwegs bei Rüdenhausen (Landkreis Kitzingen), wie die Polizei am Freitag mitteilte. Trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte starb der Mann am Donnerstagabend noch vor Ort - der Grund war zunächst unklar. Nach Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise darauf, dass ein weiteres Fahrzeug beteiligt war. Gesundheitliche Probleme könnten die Ursache sein, hieß es.

