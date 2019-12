650 tote Fische in Teichanlage gefunden

Von seiner umfangreichen Fischzucht muss sich ein Mann im Starnberger Vorort Berg verabschieden. Der 54-Jährige habe am Donnerstagmorgen 650 tote Tiere in seinen fünf Teichen vorgefunden, teilte die Polizei am Freitag mit. Darunter waren Gras-, Schuppen- und Spiegelkarpfen, Zander und Stör. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Ein solches Fischsterben könne natürliche Ursachen haben, auch Fremdeinwirkung sei möglich, sagte ein Polizeisprecher. Es seien Wasserproben zur Aufklärung entnommen worden.