65-Jähriger stürzt am Mittenwalder Höhenweg in den Tod

Beim Absturz am Mittenwalder Höhenweg ist ein 65-Jähriger aus dem niederbayerischen Abensberg ums Leben gekommen. Der Mann sei kurz nach der südlichen Linderspitze ausgerutscht und rund 200 Meter über steiles, fels- und grasdurchsetztes Schrofengelände abgestürzt, berichtete die Polizei in Penzberg am Dienstag. Ein Notarzt sei nach dem Unglück am Montagvormittag mit dem Hubschrauber zur Unfallstelle geflogen, er habe aber nur noch den Tod des Verunglückten feststellen können.

Der 65-Jährige war nach Angaben der Polizei bergerfahren und gut ausgerüstet. Die Bergwacht Mittenwald barg den Bergsteiger, der mit einer 42-jährigen Abensbergerin unterwegs gewesen war.

Pressemitteilung

