63-Jähriger stürzt von Fahrrad und stirbt

Ein 63-jähriger Radler ist kurz nach dem Sturz auf eine Straße im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Er sei von anderen Verkehrsteilnehmern am Donnerstagmittag gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrradfahrer von der Straße in Waldkirchen abgekommen, hatte es dann aber wieder zurückgeschafft. Anschließend verriss er den Lenker und stürzte auf den Asphalt. Er starb noch an der Unfallstelle. Ob der 63-Jährige einen Helm trug, konnte die Polizei nicht sagen.

