Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Mittelfranken ist eine Frau gestorben. Die 63-Jährige erlag im Krankenhaus einer Rauchvergiftung, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Drei weitere Bewohner waren bei dem Brand Anfang Februar in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim) verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen hatten eine Kerze oder Räucherstäbchen das Feuer in der Nacht ausgelöst.

Mitteilung der Polizei