61-Jähriger stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Ein Autofahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug in Unterfranken gestorben. Der 61-Jährige sei im Klinikum seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Montag mit. Am Donnerstag war er bei Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert, das aus zunächst unklarer Ursache auf die Gegenspur geraten war. Der 50-jährige Fahrer des Wagens wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt.

