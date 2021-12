61-Jährige mit Messer getötet: Mordprozess gegen Tochter

Fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 61 Jahre alten Frau in Niederbayern wird der Tochter des Opfers der Prozess gemacht. Die 33-Jährige muss sich von Donnerstag (9.00 Uhr) an vor dem Landgericht Regensburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr heimtückischen Mord vor.

Die Anklagebehörde ist davon überzeugt, dass die Frau ihre Mutter im Juli dieses Jahres in deren Wohnung in Mainburg (Landkreis Kelheim) unter anderem mit einer Porzellanfigur attackierte und schließlich mit einem Messer niederstach. Das Opfer verblutete.

Die 33-Jährige hatte selbst den Notruf gewählt und angegeben, ihre Mutter umgebracht zu haben. Die mutmaßliche Täterin hatte sich widerstandslos festnehmen lassen und war in eine psychiatrische Einrichtung gebracht worden.

Laut Anklage soll die Tochter in den frühen Morgenstunden in Wut geraten sein, nachdem ihre - erheblich alkoholisierte - Mutter gesagt hatte, sie wisse nicht, wo der Hund Trixie sei. Die Tochter soll in Tötungsabsicht und heimtückisch gehandelt haben.

Für den Prozess sind zunächst fünf Verhandlungstermine vorgesehen. Das Urteil könnte Mitte Dezember gesprochen werden.

