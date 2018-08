61-jährige Autofahrerin bei Unfall auf A7 schwer verletzt

Eine 61-Jährige Autofahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem anderen Auto auf der Autobahn 7 bei Kempten schwer verletzt worden. Ein 45-Jähriger Mann hatte am Samstag aus noch unklaren Gründen die Kontrolle über seinen Wagen samt Anhänger verloren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann fuhr in die rechte Leitplanke und dann quer über die Fahrbahn. Dort stieß er mit dem Auto der hinter ihm fahrenden 61-Jährigen zusammen. Der 45-Jährige und seine zwei Mitfahrer blieben unverletzt. Die A7 war in Folge des Unfalls für eineinhalb Stunden gesperrt.

PM