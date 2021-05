6000 Besucher zum Start der Lindauer Gartenschau

Nach dem ersten Wochenende der Gartenschau in Lindau haben sich die Organisatoren angesichts des wechselhaften Wetters positiv über die Besucherzahlen geäußert. Rund 6000 Gäste haben am verlängerten Pfingstwochenende das Gelände besucht, wie die Geschäftsführung am Dienstag mitteilte. Der Sonntag sei mit 2600 Besucher der stärkste Tag gewesen.

Besucher der Schau, die bis zum 26. September läuft, müssen sich nicht mehr vorab registrieren. Wer keinen vollständigen Impfschutz hat oder nicht als genesen gilt, muss am Eingang ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis vorzeigen. An den Eingängen, in Pavillons und in der Gastronomie müssen Gäste eine FFP2-Maske tragen.

© dpa-infocom, dpa:210525-99-737816/3

Gartenschau Lindau