Rund 600 Kilogramm Batterien sind in einer Fabrik in Garching bei München in Flammen aufgegangen. Wegen giftigen Rauchs sollten Menschen am Montagvormittag in geschlossene Räume gehen, wie eine Sprecherin des Landratsamts München sagte. Das Feuer war nach knapp einer Stunde gelöscht. Gefahr habe danach keine mehr bestanden. Wieso es brannte, war zunächst unklar.