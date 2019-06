60 Jahre alter Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 60 Jahre alter Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) gestorben. Der Mann sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 64 Jahre alte Frau am Montag mit ihrem Auto die Bundesstraße 289 überqueren und stieß dabei mit dem Biker zusammen.