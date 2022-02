60-Jähriger stirbt bei Wohnhausbrand

Trotz Soforthilfe und Rettungshubschrauber ist der Bewohner eines Einfamilienhauses bei einem Brand in Oberfranken gestorben. Die Feuerwehr fand den 60-Jährigen im Obergeschoss eines Hauses in Issigau (Landkreis Hof), wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte bekämpften das Feuer am Mittwoch zuerst im Erdgeschoss und versuchten, den Mann zu reanimieren. Dies blieb ohne Erfolg und er starb noch vor Ort. Die Ursache des Brandes ist bisher unklar.

