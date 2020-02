60-Jähriger von Bagger angefahren

Ein 60-Jähriger ist auf einer Baustelle schwer verletzt worden - ein Baggerfahrer hat ihn übersehen und seinen Fuß überfahren. Der 60-Jährige wollte am Mittwoch auf einem Privatgrundstück in Marktoffingen (Landkreis Donau-Ries) eine Betonplatte verschieben, die hinter dem Bagger auf dem Privatgrundstück war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im selben Moment setzte der 34-jährige Baggerfahrer mit dem Fahrzeug zurück und überfuhr den Fuß des 60-Jährigen. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.