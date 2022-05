Ein 59-Jähriger hat sich bei Baumfällarbeiten im oberfränkischen Wunsiedel tödlich verletzt. Angehörige entdeckten den Mann am Samstag eingeklemmt unter einem umgefallenen Baum, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 59-Jährige hatte alleine im Wald gearbeitet. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallgeschehen.

Polizeimitteilung

