Eine 59-jährige Frau hat in einem Supermarkt Süßigkeiten in ihrer Unterhose versteckt und geklaut. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Mittwochnachmittag mit einem 18 Jahre alten Bekannten in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) bei dem Diebstahl erwischt. Auch der junge Mann hatte Süßwaren entwendet. Während ihrer Diebestour trug außerdem keiner der beiden einen Mund-Nasen-Schutz. Sie erwarten nun Anzeigen und ein Hausverbot für das Geschäft.