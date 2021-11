58-Jähriger bei Unfall in Niederbayern schwer verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war eine 54-Jährige am Donnerstagabend bei Neukirchen (Landkreis Straubing-Bogen) aus bisher unklaren Gründen zu erst nach rechts von der Straße abgekommen und dann auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß sie mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer und die Frau leicht verletzt.

