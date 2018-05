58-jähriger Motorradfahrer bei Unfall auf A8 gestorben

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 8 im Landkreis Aichach-Friedberg am Montagmorgen tödlich verunglückt. Der 58 Jahre alte Biker war zuvor auf Höhe eines Parkplatzes auf einen Lastwagen aufgefahren, wie die Polizei in Augsburg am Montag mitteilte. Zeugen hätten beobachtet, wie der Motorradfahrer stark beschleunigte, um den Lastwagen zu überholen. Dabei sei der 58-Jährige gegen das Heck der vorausfahrenden Lastwagen geprallt. Der Mann und sein Motorrad fingen dadurch Feuer und schlitterten rund 75 Meter über den die Fahrbahn. Der 58-Jährige erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.