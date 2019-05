58-Jähriger bei Waldarbeiten tödlich verletzt

Ein 58 Jahre alter Mann ist bei Waldarbeiten im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gestorben. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen der Polizei in abschüssigem Gelände von einem schweren Teil eines Baumstamms getroffen worden, teilte ein Sprecher am Sonntag mit. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es bislang nicht. Eine Angehörige hatte den 58-Jährigen leblos im Wald bei Sachsenkam gefunden. Sie hatte sich auf die Suche gemacht, nachdem der Mann, der am Samstagmorgen losgegangen war, bis zum Nachmittag nicht zurückgekehrt war.

