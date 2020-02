57. Spiel in der Königsklasse: Referee Brych vor Rekord

Schiedsrichter Felix Brych pfeift an diesem Dienstag sein 57. Champions-League-Spiel und stellt damit einen Rekord auf. Der 44 Jahre alte Jurist aus München leitet das Achtelfinal-Hinspiel SSC Neapel - FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN). Bisher war der frühere dänische FIFA-Referee Kim Milton Nielsen mit 56 Partien am häufigsten in der Königsklasse im Einsatz.

„Ich muss bei diesem hohen Tempo viel mehr antizipieren als früher“, sagte Brych der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). „Der Fußball 2020 ist viel schneller und viel athletischer als der von 2008. Für uns Schiedsrichter bedeutet das, dass wir nicht nur fitter, sondern auch viel besser vorbereitet sein müssen.“

Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Chef beim Deutschen Fußball-Bund (DFB), lobte Brych: „57 Spiele in der Champions League zu leiten, das ist eine ganz außergewöhnliche Leistung, als Momentum ein Rekord! Darauf kann Felix zurecht stolz sein.“

Brych war WM-Referee 2014 und 2018 und leitete das Champions-League-Finale 2017 zwischen Juventus Turin und Real Madrid (1:4) in Cardiff. Wie nun in Neapel waren damals Mark Borsch aus Mönchengladbach und Stefan Lupp aus Zossen seine Assistenten. Zum Jubiläum darf Brych Lionel Messi die Hand schütteln: Der argentinische Superstar ist Barcelonas Kapitän.

Die vielleicht größer Schlagzeilen schrieb Brych, als er 2013 das Phantomtor von Stefan Kießling in Hoffenheim gab: Der Leverkusener Stürmer hatte durch ein Loch im Netz ins Tor geköpft.

