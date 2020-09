550 Kilo ungekühlte Wurst in Lastwagen entdeckt

In einem Lastwagen in Oberfranken sind bei einer Kontrolle 550 Kilo ungekühlte Wurst gefunden worden. „Mit den Waren hätte man durchaus einen kleinen Kiosk betreiben können“, teilte das Hauptzollamt Regensburg am Mittwoch mit. In dem Lastwagen mit Anhänger fanden sich zudem über 20 000 unversteuerte Zigaretten, 300 Liter Alkohol und 60 Liter Dieselkraftstoff. Wie das Hauptzollamt erst jetzt bekanntgab, hatte der 39-jährige Fahrer bei der Kontrolle am Samstag in Berg (Landkreis Hof) zunächst angegeben, nur 800 Zigaretten dabeizuhaben. Es wurde eine Sicherheitsleistung im „hohen dreistelligen Bereich“ fällig, die Wurstwaren wurden umgehend vernichtet.