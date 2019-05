Ein 55-jähriger Autofahrer ist auf der Staatsstraße 2092 bei Eiselfing im Kreis Rosenheim tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstag mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 10 000 Euro. Die Polizeiinspektion Wasserburg am Inn ermittelt zur Unfallursache.