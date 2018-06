51-Jährigen im Streit mit Eisenstange niedergeschlagen

- Mit einer brutalen Eisenstangen-Attacke ist ein Streit zwischen zwei Männern in Feuchtwangen (Landkreis Ansbach) eskaliert. Nach Angaben der Polizei vom Freitag hatten sich die beiden am Donnerstagabend zunächst ein heftiges Streitgespräch geliefert; dann habe ein 40-Jähriger plötzlich zu der Eisenstange gegriffen und damit seinen elf Jahre älteren Kontrahenten niedergeschlagen. Erst als unbeteiligte Zeugen zu Hilfe eilten, ließ der Mann von seinem am Boden liegenden Opfer ab. Der 51-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo ermittelt gegen den mutmaßlichen Täter nun wegen versuchter Tötung.

Polizeimeldung