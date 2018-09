51-Jährige tot bei Güllegrube gefunden: Ehemann festgenommen

In der Nähe einer Güllegrube in Schwaben ist die Leiche einer 51 Jahre alten Frau gefunden worden. Der drei Jahre ältere Ehemann sei als dringend tatverdächtig festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Die Beamten seien bereits am Donnerstag alarmiert worden. Die Obduktion der Frau aus Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) hatte ergeben, dass sie nicht eines natürlichen Todes gestorben war. Zwei Tage später wurde deswegen der Ehemann des Opfers verhaftet. Dem Mann wird Totschlag vorgeworfen. Weitere Details zu dem Fall wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht nennen.