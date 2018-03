5000 Neonazis feiern unweit des Bodensees

Rund 5000 Rechtsextreme haben am Samstagabend ein Szene-Konzert im schweizerischen Toggenburg besucht. Es war seit Jahren die größte derartige Veranstaltung im deutschsprachigen Raum. Das Toggenburg liegt eine Autostunde südlich des östlichen Bodensees. Viele Besucher waren nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden aus Deutschland angereist.

Ort der Veranstaltung war der kleine Ort Unterwasser. Dort bietet eine Tennis- und Veranstaltungshalle den entsprechenden Platz. Der für Unterwasser zuständige Gemeindepräsident von Wildhaus-AltSt.Johann, Rolf Züllig, zeigte sich gegenüber eidgenössischen Zeitungen schockiert. Immerhin war die Gemeinde für die Erlaubnis zuständig. Sie bewilligte offenbar eine unkonkrete Veranstaltung mit einer Schankerlaubnis. „Der Veranstalter hatte nur angegeben, ein Konzert mit fünf, sechs jungen Schweizer Bands und rund 600 Zuschauern zu organisieren“, sagte Züllig. „Wir wurden komplett hinters Licht geführt.“

Dass ein großes rechtsextremes Konzert geplant war, wussten die Sicherheitsbehörden bereits im Vorfeld. Die Szene hatte mit Flyern eingeladen. Das Auftreten neonazistisch agierender Musikgruppen wie etwa Stahlgewitter wurde angekündigt. Diese Band ist zwar nicht verboten, aber einige ihrer Lieder sind in Deutschland indiziert. Als Terminhinweis war der 15. Oktober angegeben. Ein Veranstaltungsort war nicht vermerkt. Interessenten sollten sich im Raum Ulm bereithalten. Auf dem Flyer hieß es, sie könnten am Samstagnachmittag über eine Nummer die Lokalität erfahren.

Konspirativ vorgegangen

Das baden-württembergische Landesamt für Verfassungsschutz bestätigte auf Anfrage, dass dies ein übliches konspiratives Vorgehen bei Konzerten der Rechtsextremen sei. Wegen des Flyers war die Polizei in Süddeutschland vorgewarnt. Dies galt auch für die Kantonspolizei St.Gallen, in deren Bereich das Toggenburg fällt. „Wenn von solchen Konzerten in Süddeutschland die Rede ist, rechnen wir erfahrungsgemäß damit, dass auch die Schweiz betroffen sein kann“, betont Polizeisprecher Gian Andrea Rezzoli.

Er sagt, konkret habe man am Samstag gegen 15 Uhr gewusst, wo die Rechtsextremen hinwollten. Da aber eine Veranstaltungsbewilligung vorlag, sei daran nicht zu rütteln gewesen. Mit den Umständen ihres Zustandekommens müsse sich die Gemeinde beschäftigen. Rezzoli verweist darauf, die Rechtsextremen hätten sich nach Schweizer Recht nichts zuschulden kommen lassen. Aus Polizeisicht sei das Konzert ordnungsgemäß abgelaufen. Des Weiteren teilte das Grenzwachtkorps mit, man könne niemanden wegen der politischen Einstellung stoppen. Zudem sind im Schengenland Schweiz samstags kaum Grenzposten besetzt.

In deutschen Sicherheitskreisen hat man Verständnis für das Schweizer Dilemma. So heißt es, solche Veranstaltungen seien auch in Deutschland nicht grundsätzlich verboten. Für ein Eingreifen der Polizei müssten strafrechtlich relevante Gründe vorliegen. Wobei die Gesetzeslage im Umgang mit Neonazismus in der Schweiz lockerer als in Deutschland oder Österreich ist. So gilt beispielsweise der Hitler-Gruß bei den Eidgenossen als straffrei, solange er nicht in direkter Verbindung mit rassistischen Aktionen steht.