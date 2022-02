In München haben nach Polizeiangaben 5000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Versammlung auf dem Karlsplatz in der Innenstadt sei friedlich verlaufen, hieß es am Samstag. Auf Plakaten forderten die Demonstrierenden unter anderem Frieden für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland. Am Wochenende waren in ganz Bayern zahlreiche Aktionen geplant.

© dpa-infocom, dpa:220226-99-297882/2