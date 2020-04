500 Millionen Euro für Einrichtungen wie Rehakliniken

Die Staatsregierung will einen Topf über 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um Härten in bestimmten Einrichtungen abzufedern. Einen entsprechenden Vorschlag will Ministerpräsident Markus Söder (CSU) dem Kabinett in Absprache mit der Koalition machen. Dazu gehörten vor allem Einrichtungen, denen durch Soforthilfen nicht geholfen werden könne, sagte der CSU-Chef am Montag in seiner zweiten Regierungserklärung zur Corona-Pandemie im Landtag in München. Dazu gehörten neben der Übernahme von Kita-Gebühren auch eine Hilfe für Rehakliniken.

Aufgrund der Corona-Krise hatten viele Rehakliniken einen Teil ihrer Betten zur Verfügung gestellt. Von der Bundesregierung gebe es zwar einen Ausgleich, trotzdem wolle die Staatsregierung 50 Euro pro Bett und Tag drauflegen, sagte Söder. Sollten außerdem die Mutter-Kind-Einrichtungen vom Bund nicht ausgeglichen werden, werde der Freistaat in ähnlicher Weise einspringen, sagte Söder. Auch für Privatkliniken solle ein Hilfskonzept erstellt werden.