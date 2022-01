Bei dem Brand eines Hauses in Oberbayern ist ein Schaden in Höhe von 500.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war das Feuer am Samstagabend in Markt Schwaben (Landkreis Ebersberg) aus bisher unklaren Gründen ausgebrochen.

Nach einem lauten Knall sollen in dem Haus in der Innenstadt Flammen sichtbar gewesen sein. Die Bewohner des Hauses konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

