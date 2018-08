50. Rosstag in Rottach-Egern verschoben

Wegen schlechten Wetters ist der für diesen Sonntag geplante Rosstag im oberbayerischen Rottach-Egern verschoben worden. Nun sollen die festlich geschmückten Kutschen, Brauereigespanne, Reitergruppen und Blaskapellen am Sonntag darauf, am 2. September, durch den Ort am Tegernsee ziehen, wie die Tourist-Information Rottach-Egern am Freitag mitteilte.

Der Rosstag hat dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto „d'Fuhrleut kemman z'amm“ werden an die 300 Pferde dabei sein, deutlich mehr als sonst. Reiter und Pferde werden bei dem Umzug an der Rosskapelle gesegnet und zum Abschluss auf der Festwiese vorgestellt. Der Pferdenarr Thomas Böck hatte den Rosstag vor fast 50 Jahren gegründet. Seit seinem Tod 2007 veranstaltet die Gemeinde die Tourismusattraktion im bayerischen Oberland.

Info Rosstag