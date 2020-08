50-Jährige von Traktor überrollt und getötet

Eine 50 Jahre alte Frau ist bei einem landwirtschaftlichen Unfall von einem Traktor überrollt und getötet worden. Die Frau hatte am Samstagnachmittag im mittelfränkischen Windsbach (Landkreis Ansbach) an einem Fischweiher gearbeitet, als sich der Traktor aus ungeklärten Gründen in Bewegung setzte und sie überrollte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau sei noch vor Ort ihren schweren Verletzungen erlegen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.

Pressemitteilung Polizei