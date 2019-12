50-Jährige stirbt an Heiligabend bei Unfall auf A3

Bei der Kollision von vier Fahrzeugen ist auf der Autobahn 3 im Landkreis Kitzingen eine Frau gestorben. Nach ersten Ermittlungen war am Heiligabend auf Höhe der Anschlussstelle Wiesentheid ein Auto auf dem rechten Fahrstreifen auf ein anderes aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge wurden über die Fahrbahn geschleudert. Zwei weitere Autos kollidierten beim Versuch auszuweichen. Eine 50 Jahre alte Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt.