50 Experten arbeiten in Artenschutzzentrum

Im neuen Bayerischen Artenschutzzentrum sollen sich künftig 50 Experten um die Vielfalt der Tier- und Pflanzenwelt im Freistaat kümmern. Noch im Juni werde der Aufbaustab der neuen Landesbehörde loslegen, kündigte Umweltminister Marcel Huber (CSU) am Montag in München an. Das Zentrum soll in Augsburg in der Nähe des Landesamtes für Umwelt entstehen. „Augsburg wird zur zentralen Drehscheibe für Artenschutz in Bayern“, sagte Huber.

Ministerpräsident Markus Söder hatte vor wenigen Wochen die Errichtung des Artenschutzzentrums in der schwäbischen Stadt angekündigt. Die Experten sollen mit 25 neuen Artenhilfsprogrammen starten. Damit sollen die Lebensbedingungen beispielsweise für Schmetterlinge, holzbewohnende Käfer oder Moorlibellen verbessert werden.