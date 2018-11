49-Jähriger durch Feuer in Hobbywerkstatt schwer verletzt

Bei einem Brand in einem zu einer Hobbywerkstatt umfunktionierten Scheunenanbau ist ein 49-Jähriger schwer verletzt worden. Das Feuer brach am Mittwochabend in dem Anbau in Bergrheinfeld (Landkreis Schweinfurt) aus, wie die Polizei mitteilte. Dabei zog sich der Mann, der laut Mitteilung offenbar in der Werkstatt gearbeitet hatte, schwere Brandverletzungen zu. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden soll sich Schätzungen zufolge auf mehrere Tausend Euro belaufen. Die Brandursache war noch unklar.

Pressemitteilung Polizei Unterfranken