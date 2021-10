48-Jähriger nach Schlägerei gestorben

Nach einer Schlägerei in Würzburg ist ein 48-Jähriger gestorben. Der Mann sei seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Polizisten und Rettungskräfte hatten den Mann demnach am Samstag nach der Schlägerei vor einer Bar bewusstlos auf dem Boden liegend gefunden. Der 33 Jahre alte Kontrahent war vorübergehend festgenommen worden. Die Ermittlungen gegen den aus Delmenhorst stammenden Mann würden nun wegen des Verdachts der Körperverletzung mit Todesfolge fortgeführt, hieß es seitens der Polizei.

Die Männer sollen mit ihren Fäusten aufeinander eingeschlagen haben. Ein Polizeisprecher sagte, es sei noch zu ermitteln, ob der 48-Jährige durch die Schläge so stark verletzt wurde oder durch einen Sturz. Der genaue Tatablauf müsse noch rekonstruiert werden.

