48-Jähriger bei Auffahrunfall schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall nahe Adelzhausen (Landkreis Aichach-Friedberg) ist ein Autofahrer in seinem Auto eingeklemmt worden. Der 48-Jährige war laut Polizei am frühen Dienstagmorgen auf der Autobahn 8 Richtung München unterwegs, als er mit hoher Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr. Durch den Aufprall wurde er im Wagen eingeklemmt, er musste von der Feuerwehr befreit werden und kam in ein Krankenhaus. Der 68-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt. Zeitweise war die A8 in Fahrtrichtung München komplett gesperrt.