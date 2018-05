470er-Seglerinnen holen EM-Silber und -Bronze

Für das German Sailing Team gab es bei der Europameisterschaft der olympischen Zweihandklasse 470er in Bulgarien doppelten Grund zum Jubeln. Die Berlinerinnen Frederike Loewe und Anna Markfort vom Verein Seglerhaus am Wannsee erkämpften sich am Donnerstag in Burgas hinter den neuen slowenischen Titelträgerinnen Tina Mrak/Veronika Macarol Platz zwei. Dritte wurden Nadine Boehm und Ann-Christin Goliaß vom Deutschen Touring Yacht-Club in Bayern.

„Wir wussten, dass wir alles geben und bis ins Ziel kämpfen müssen. Das haben wir gemacht. Wir sind super, super happy“, sagte Steuerfrau Nadine Boehm. „Wenn wir als Team so weitermachen, uns gegenseitig pushen und stark machen, dann sollten wir auch bei der WM in Aarhus im August gute Chancen haben, die Nationen-Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 zu schaffen.“

Das gute Gesamtergebnis machte die junge Crew mit Fabienne Oster und Anastasyia Winkel vom Norddeutschen Regatta Verein Hamburg als Zehnte perfekt. Bei den Herren verpassten Malte Winkel aus Schwerin und der Plauer Matti Cipra das Podium als Vierte denkbar knapp. Den EM-Titel holten die Schweden Anton Dahlberg und Fredrik Bergström.

