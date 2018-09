44-Jähriger sticht bei Streit mit Messer zu

Im Streit an einer Bushaltestelle in Karlsfeld (Landkreis Dachau) hat ein 44 Jahre alter Mann mit einem Messer einen 36-Jährigen angegriffen und schwer am Hals verletzt. Gegen den Tatverdächtigen erließ ein Richter am Mittwoch Haftbefehl, wie die Polizei mitteilte. Der Mann sitzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts in Untersuchungshaft. Der Münchner soll am Freitagabend mit dem 36-Jährigen in Streit geraten sein, dabei stach er seinem Kontrahenten mit einem Taschenmesser in den Hals. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, war aber nicht in Lebensgefahr. Nach zunächst erfolgloser Fahndung nach dem Tatverdächtigen nahmen Ermittler den Münchner am Dienstag in seiner Wohnung fest.

Polizeibericht