44-Jährige stirbt nach Badeunfall im Main

Eine 44 Jahre alte Frau ist bei einem Badeunfall im Main gestorben. Die Frau sei am Montagabend in dem Fluss schwimmen gewesen, ihr 58-jähriger Ehemann habe am Ufer bei Eltmann (Landkreis Haßberge) gewartet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als die Bewegungen der 44-Jährigen immer unsicherer wurden, wollte der Mann ihr zu Hilfe eilen, verletzte sich dabei aber noch am Ufer am Bein. Passanten alarmierten die Rettungskräfte, die die Frau leblos aus dem Wasser zogen. Zwar konnte die 44-Jährige erst noch reanimiert werden, starb aber kurz darauf im Krankenhaus. Die genaue Todesursache muss noch ermittelt werden.