42-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

- In Oberbayern ist ein 42 Jahre alter Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geraten, frontal mit einem Sattelzug zusammengestoßen und gestorben. Der Lastwagenfahrer konnte dem Auto am Freitagmorgen auf der Bundesstraße zwischen Garching und Altötting nicht mehr ausweichen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer aus Garching wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 30 000 Euro.

Polizeibericht