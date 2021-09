400.000 Euro Schaden bei Feuer in Regensburger Wohnhaus

Bei einem Brand eines Wohnhauses in Regensburg ist ein hoher Sachschaden entstanden. Es handle sich um schätzungsweise 400.000 Euro, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Feuer war nach Angaben der Feuerwehr in einem Carport ausgebrochen und schnell auf das Haus übergegangen. Die Bewohner brachten sich am Dienstagabend selbst in Sicherheit. Sie blieben unverletzt. Ihr Zuhause wurde durch das Feuer aber unbewohnbar. Sie kamen bei Nachbarn unter. Die Feuerwehr hatte die Flammen im Stadtteil Keilberg nach etwa vier Stunden unter Kontrolle. Die Brandursache war zunächst unklar.

